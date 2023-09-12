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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:12

Жителя Карелии отправили в колонию после трехлетнего развращения ребенка

Житель Карелии получил почти 13 лет колонии после трехлетнего развращения девочки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Преступника заключили под стражу почти на 13 лет.

Преступника заключили под стражу почти на 13 лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд в Карелии вынес приговор мужчине, которого обвиняют в преступлении против несовершеннолетней девочки. Он три года развращал ребенка, проживая с ней в одной квартире в Медвежьегорском районе. Приговор 51-летнему преступнику вынесли накануне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия.

- Мужчина неоднократно совершил в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы действия сексуального характера. О случившемся девочка только в феврале текущего года рассказала родственникам, которые незамедлительно обратились в полицию, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на 12 лет и девять месяцев. Это время осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Петербурге задержали 20-летнего парня, подозреваемого в половых связях с 13-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело.