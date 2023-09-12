Жителя Карелии отправили в колонию после трехлетнего развращения ребенка

Преступника заключили под стражу почти на 13 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд в Карелии вынес приговор мужчине, которого обвиняют в преступлении против несовершеннолетней девочки. Он три года развращал ребенка, проживая с ней в одной квартире в Медвежьегорском районе. Приговор 51-летнему преступнику вынесли накануне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия.

- Мужчина неоднократно совершил в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы действия сексуального характера. О случившемся девочка только в феврале текущего года рассказала родственникам, которые незамедлительно обратились в полицию, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на 12 лет и девять месяцев. Это время осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Петербурге задержали 20-летнего парня, подозреваемого в половых связях с 13-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело.