Человек пострадал в горящем частном доме в Петербурге

В пожаре пострадал один человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпинском районе Северной столицы произошел крупный пожар в частном доме. Инцидент случился около трех часов дня 12 сентября. В происшествии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Частный дом площадью четыре на четыре метра вспыхнул на Зареченской улице в Понтонном поселке, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты смогли справиться с огнем примерно через час. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев.

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