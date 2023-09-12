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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 13:36

Человек пострадал в горящем частном доме в Петербурге

Одного человека госпитализировали в больницу из-за пожара в частном доме в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
В пожаре пострадал один человек.

В пожаре пострадал один человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпинском районе Северной столицы произошел крупный пожар в частном доме. Инцидент случился около трех часов дня 12 сентября. В происшествии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Частный дом площадью четыре на четыре метра вспыхнул на Зареченской улице в Понтонном поселке, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты смогли справиться с огнем примерно через час. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев.

Напомним, пенсионер из Петербурга продал собственную квартиру, чтобы отдать мошенникам 11 миллионов рублей. Пожилой мужчина не сразу вычислил обман. Возбуждено уголовного дела.