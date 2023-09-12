Путин предложил создать транспортный коридор из Петербурга во Владивосток

Путин выступил на ВЭФ. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме высказал идею о создании единого транспортного коридора из Петербурга во Владивосток. По его словам это позволит развивать туризм в регионах. Цитату главы государства приводит «Петербургский дневник».

- Будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, - заявил Путин.

Помимо этого, планируется развивать авиасообщение между европейской и дальневосточной частями страны. На данный момент авиабилеты на Дальний Восток субсидируются государством.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о готовности страны к созданию высокоскоростной магистрали из Петербурга в Москву. Время в пути будет составлять 2 часа 15 минут. До Великого Новгорода из Петербурга можно будет доехать всего за полчаса.