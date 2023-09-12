Четырех девочек, пострадавших в ДТП на трассе «Скандинавия», готовят к выписке

В аварии погибли две велосипедистки. Фото: Прокуратура Ленобласти

Стало известно нынешнее состояние восьми девочек, которые пострадали в страшном ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области 7 сентября. На данный момент, все они находятся в стационарах. Но четыре воспитанницы школы олимпийского резерва уже готовятся к выписке. Об этом 12 сентября сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

- В городских стационарах остаются восемь девочек, пострадавших на трассе «Скандинавия». Четырех из них скоро выпишут из больницы, - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что самую сложную пациентку с переломами позвоночника в ближайшее время переведут из реанимации в отделение. Девочка сначала была в городской больнице №40, а сейчас проходит лечение в Педиатрическом университете.

- Наблюдается положительная динамика. Со временем девочка сможет вернуться к занятиям спортом, - заведующий отделением анестезиологии-реанимации Педиатрического университета Евгений Фелькер.

Напомним, в велосипедисток влетела фура. Две девочки в той страшной аварии погибли. Причиной ДТП оказалась усталость водителя большегруза.