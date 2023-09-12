Число отравившихся готовой едой из сервиса доставки в Петербурге возросло до 274

Трое детей пострадали из-за некачественных обедов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге растет количество пострадавших из-за компании «Грин Бокс». Жители города заказывали доставку еды через сервис «Самокат». На 12 сентября число жертв возросло до 274. Трое из них – дети. У пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остается 137 человек, в том числе 3 ребенка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Тем временем, эпидемиологическое расследование продолжается. Известно, что в помещениях было не убрано, там нашли мух и тараканов. Суд назначил рассмотрение административного дела на 14 сентября.

Роспотребнадзор временно закрыл компанию «Грин Бокс». «Самокат» больше не доставляет еду от этой организации. Пока неизвестно, какими именно продуктами отравились петербуржцы. Это предстоит выяснить специалистам.