Зоозащитники испортили авто петербурженки, чей пес 4 года живет в машине

Хозяйке пса, который четыре года провел в заточении в машине, прокололи колеса авто. Фото: предоставлено "КП"

Счастливый поворот произошел в судьбе белоснежного ретривера Ричарда, который четыре года жил в иномарке своей хозяйки. Бедный пес привлек внимание всей России. Тогда хозяйка начала оправдываться, что у нее нет возможности держать питомца в квартире из-за маленького ребенка. В соцсетях поднялась шумиха с требованием наказать женщину. Однако кто-то переборщил с эмоциями и стал напрямую угрожать ей. Утром 12 сентября ей проткнули колеса машины, которая долгие годы была и будкой, и тюрьмой четвероногого друга. Но кто именно повредил автомобиль, пока неизвестно.

- Мы были рады, что на проблему Ричарда обратили внимание. К сожалению, появились побочные эффекты в виде травли хозяев и вандализма на авто. Наши соседи предложили владелице помочь накачать колеса, - рассказала Алена (имя изменено. – Прим.ред.), поднявшая шумиху в интернете о заточении собаки.

На капоте машины кто-то написал оскорбления в адрес хозяйки. Еще на авто проколоты шины. Фото: предоставлено "КП"

Соседи продолжают следить за жизнью, здоровьем и местонахождением пса. На днях неравнодушный молодой человек выезжал с хозяйкой пса в полицейских участок. Она написала объяснительную на написанные заявления и твердо обозначила свою позицию – хозяйка пса любит и никому не отдаст.

- Соседи предлагали хозяйке Ричарда выгуливать его по расписанию, бесплатно помогать ухаживать за песиком, но владелица собаки не соглашается, - вздыхает Алена.

Женщина обещала больше не держать собаку в машине. И, действительно, собака вчера ночью и сегодня днем в машине не сидит. Spb.kp.ru будет следить за судьбой собаки.