Финляндия ищет покупателя Культурно центра в Петербурге. Фото: Helsingin sanomat

Финляндия решила избавиться от своего Культурного центра, расположенного на Большой Конюшенной улице в Петербурге. О том, что на «Финский дом» ищут покупателя пишет иностранная газета Helsingin sanomat.

– Россия усложнила Финляндии возможность продажи недвижимости в стране. Кроме того, держать ее теперь вовсе не выгодно. Поэтому решено избавиться от объекта, – цитирует издание руководителя управляющей компании Governia Кая Хейнонена.

Газета отмечает, что правительство рассматривает бартер как возможный вариант. К слову, иностранное государство владеет этим зданием с 2018 года. Продажу объекта Финляндии обсуждали еще в далеком 2016 году.

Напомним, именно здесь раньше находился Институт Финляндии, единственный в России Культурный центр зарубежного государства, а также школа страны. Закрылось старейшее иностранное учебное заведение совсем недавно.