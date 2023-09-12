Патриарх Кирилл предложил уточнить определение Петербурга как культурной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что определение Петербурга как «культурной столицы» не совсем корректно. Он предложил уточнить формулировку. Об этом духовник высказался после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

– Что несет в себе «культурная столица»? Надо дать определение. Петербург - просто столица, если хотите, имперская или историческая. Сегодняшняя формулировка ограничивает значение города на Неве в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне, – сказал патриарх перед крестным ходом с мощами святого князя Александра Невского.

Епископ также отметил, что он вовсе не настаивает на резкой отмене или кардинальном изменение фразеологии. Но уточнил, что Петербург – город в разы больший, чем просто культурная столица. Кстати, именно святейший патриарх возглавил торжество в Александро-Невской лавре.