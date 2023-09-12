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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 19:54

Мощный пожар вспыхнул на улице Латышских Стрелков в Петербурге

Пожару на улице Латышских Стрелков в Петербурге присвоили ранг 1БИС
Элеонора КУРЮМОВА
Пожару на улице Латышских Стрелков в Петербурге присвоили ранг 1БИС.

Пожару на улице Латышских Стрелков в Петербурге присвоили ранг 1БИС.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Невском районе вечером 12 сентября случился мощный пожар. Около девяти часов вечера местные жители сообщили на пульт спасателей о загоревшемся двухэтажном здании на улице Латышских Стрелков. В производственно-складском помещении вспыхнула картонная упаковка. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Площадь горения на объекте в Невском районе уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, – уточнили в пресс-службе организации Северной столицы.

Дополнительный номер 1БИС возгоранию присвоили спустя час после сообщения от свидетелей происшествия. На момент публикации с разъяренными языками пламени борются 58 специалистов МЧС на восьми пожарных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что возгорание площадью 2,5 тысячи «квадратов» локализовали спустя три часа на Менделеевской улице в Петербурге.