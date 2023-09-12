Смертельное ДТП произошло на трассе «Приморск-Выборг» в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

На трассе «Приморск-Выборг» произошло смертельное ДТП. Там около семи часов вечера 12 сентября на 81 километре дороги столкнулась легковушка и трактор. Водитель иномарки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– В Выборгском районе региона 61-летний водитель находился за рулем автомобиля «Тойота Королла». По неизвестным причинам он не справился с управлением, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого он влетел в ремонтирующий полосу трактор «Case», в салоне которого находился 50-летний мужчина. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства и причины случившегося жесткого ДТП.

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