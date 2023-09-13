Прокуратура ищет причину мощного пожара в типографии, где пострадал петербуржец

Здание горело почти всю ночь. Фото: Прокуратура Петербурга

Прокуратура проводит проверку после мощного ночного пожара на типографии на улице Латышских Стрелков. Ведомство будет выяснять причины и обстоятельства возгорания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 13 сентября.

- По предварительным данным, ночью в двухэтажном производственно-складском здании происходило горение картона на площади 800 квадратных метров. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, из-за случившегося пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание началось в 21:21 12 сентября. Локализовать пламя получилось лишь через несколько часов, в 3:18 13 сентября. Тогда было ликвидировано открытое горение.

Пожар тушили по первому уровню сложности. Через некоторое время после начала пожара пламени присвоили второй уровень сложности.