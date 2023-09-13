Хулиганы в Петербурге брызнули перцовкой в лицо школьника и отобрали электронную сигарету

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полицию Петербурга обратилась мама школьника, которому неизвестные брызнули в лицо из перцового баллончика. Все произошло в Петергофе 10 сентября. Хулиганы отобрали у ребенка электронную сигарету. Об этом пишет «Мойка 78».

- Девятиклассник пришел домой и рассказал о случившемся маме, - сообщает издание.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне две школьницы залили перцовым газом беззащитного ежика. После этого одна из девочек зарезала бедное животное. Девочки объясняют свой поступок тем, что просто хотели избавить от мучений ежа, который и так был на грани смерти. Ситуацией заинтересовались сотрудники полиции.