Четырехлетний мальчик упал в автобусе и попал в больницу в Петербурге

Мальчика отвезли в больницу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после падения четырехлетнего ребенка в автобусе. Все произошло около 11 часов 12 сентября на проспекте Энгельса. Автобус ехал от Светлановского проспекта к улице Пархоменко и резко затормозил. Малыш упал в салон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
- В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь, - говорится в сообщении регионального ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Петербурге ищут хулиганов, которые брызнули в лицо школьника перцовым баллончиком и отобрали у него электронную сигарету. В полицию обратилась мама девятиклассника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.