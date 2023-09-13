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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:19

Четырехлетний мальчик упал в автобусе и попал в больницу в Петербурге

В Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после падения в автобусе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчика отвезли в больницу.

Мальчика отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после падения четырехлетнего ребенка в автобусе. Все произошло около 11 часов 12 сентября на проспекте Энгельса. Автобус ехал от Светлановского проспекта к улице Пархоменко и резко затормозил. Малыш упал в салон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Петербурге ищут хулиганов, которые брызнули в лицо школьника перцовым баллончиком и отобрали у него электронную сигарету. В полицию обратилась мама девятиклассника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.