Первокурсника из Ленобласти задержали за секс с 12-летней девочкой

Парня поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студент техникума соблазнил 12-летнюю девочку во время летних каникул во Всеволожске. О том, что 19-летний парень сожительствует со школьницей, стало известно службе по делам несовершеннолетних 12 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Было установлено, что девочка в период с 9 июля по 23 августа в квартире отца на Первомайском проспекте по обоюдному согласию вступала в половое сношение с 19-летним учащимся 1 курса петербургского техникума, - рассказал источник.

Вечером 12 сентября парня поймали на Полевой улице во Всеволожске. Его поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Петербурге 17-летнего парня подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика. Все происходило в детском доме, в одной из комнат. В полицию обратился учитель по физкультуре, который рассказал, что подросток сам во всем ему признался.