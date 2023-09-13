Протирал станок горючей смесью: Стала известна причина пожара в типографии Петербурга

Здание полностью сгорело. Фото: Прокуратура Петербурга

Стала известна причина мощного пожара на улице Латышских стрелков в Невском районе, произошедшего в ночь на 13 сентября. Предварительно оказалось, что возгорание случилось из-за работника типографии, который протирал станок горючей смесью. Сам мужчина сейчас находится в больнице с ожогами. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- От искры воспламенился станок, далее огонь охватил все помещение, - рассказал источник.

В итоге мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи с термическими ожогами туловища, рук и нок первой и второй степени. Тело пострадавшего поражено пламенем на 20 процентов. Кроме этого, у работника типографии диагностировали термоингаляционную травму, ушибленную рану лба. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, пламя распространилось на 800 квадратных метров. Двухэтажное здание полностью сгорело.