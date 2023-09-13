Мощный пожар на улице Латышских Стрелков в Петербурге 12 сентября 2023: Что известно на данный момент

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на месте пожара на улице Латышских Стрелков в Петербурге. Фото: скриншот видео

В Петербурге поздним вечером 12 сентября случился мощный пожар. Очевидцы сообщили о возгорании в Невском районе. Оказалось, что вспыхнуло производственно-складское помещение компании «Пансе», занимающейся изготовлением картонных коробов. На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора, чтобы отобрать пробы атмосферного воздуха для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Из-за поступившей информации о возгорании в двухэтажном здании управление Роспотребнадзора Петербурга вместе с «Центром гигиены и эпидемиологии» региона прибыли на место происшествия. Отобранные образцы воздуха проверят на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшего ЖК, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Взятые пробы уже направили в лабораторию для проведения исследований, о результатах которых в управлении сообщат отдельно. Роспотребнадзор контролирует ситуацию. Напомним, изначально в пресс-службе МЧС сообщили, что загорелся картон. Огненные языки заняли площадь в 800 квадратных метров. Через час после сообщения от очевидцев происшествию присвоили дополнительный номер 1БИС. Но буквально через несколько минут его повысили до второго. Через 2,5 часа возгорание удалось локализовать. Еще через 30 минут от дополнительного ранга и вовсе отказались. Информации о пострадавших нет. От РСЧС к тушению пожара привлекли 50 человек личного состава, в том числе 38 сотрудников МЧС.