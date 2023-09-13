Человек пострадал в горящем продуктовом магазине на Кронверкском проспекте

В Петербурге загорелся продуктовый магазин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге произошел пожар в продуктовом магазине. Он загорелся на Кронверкском проспекте около 10 часов утра 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Пожар в Петроградском районе начался в магазине «Продукты». Пламя охватило территорию площадью десять квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Огонь удалось ликвидировать примерно через сорок минут. Из-за случившегося пострадал один человек, его отвезли в больницу на машине скорой помощи. Состояние пострадавшего не сообщается.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, мощный пожар в типографии на улице Латышских Стрелков в Петербурге произошел в ночь на 13 сентября. Пострадал мужчина.