Мертвых тюленей выбрасывает на берег Финского залива из-за осенней путины

Специалисты взяли пробы, чтобы установить причину смерти. Фото: vk.com/sealrescue

На берег Финского залива в Курортном районе Петербурга начало выбрасывать мертвых тюленей. Специалисты связывают это с началом осенней путины. Сообщение о гибели четырех животных появилось в социальных сетях «Службы спасения тюленей» 13 сентября.

- Сегодня мы осмотрели тела четырех молодых самцов серого тюленя и отобрали от них пробы для химико-токсикологических исследований. Благодарим всех, кто звонил и сообщил о найденных животных, - говорится в сообщении.

Буквально днем ранее, 12 сентября, на берегу Финского залива было найдено еще два трупа тюленей. Очевидцы сообщали, что видели мертвых животных, запутанных в рыболовной сетке.

Тех, кто находит трупы тюленей, попросили сообщать о них в Комитет по благоустройству на номер 314-60-13 и в ГУ Курортный берег на номер 437-36-55.

Напомним, в Петербурге две школьницы убили беспомощного ежика. Они сначала забрызгали животное перцовкой, а потом несколько раз ударили его ножом. Свой поступок девочки объяснили желанием избавить питомца от мук, потому что он и так находился на грани смерти.