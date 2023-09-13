МЧС предупредило о сильном ветре и ливнях в Петербурге 14 сентября

В Петербурге ожидаются ливни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, в прибрежных районах ветер порывами до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении регионального чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о том, что с 14 сентября в городе ожидаются сильные ливни. На следующей неделе, с 18 сентября, постоянные дожди будут продолжаться, и до 22 числа не будет ни одного сухого дня.

Таким образом, можно говорить о том, что бабье лето подходит к концу и в Северную столицу приходит настоящая осень.