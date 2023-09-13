13 сентября 2023 года стало самым теплым в Петербурге за всю историю наблюдений

В Петербурге завершается бабье лето. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о новом температурном максимуме для 13 сентября. Этот день стал самым теплым для такой даты за всю историю наблюдений. Информация об этом появилась в телеграм-канале специалиста.

- Температура воздуха уже достигла +24,4 градуса, но может еще повышаться. Так что окончательный итог будет понятен только вечером, - говорится в сообщении.

Напомним, есть вероятность, что 13 сентября станет последним днем бабьего лета в этом сезоне. Со следующего дня в Петербурге начнутся постоянные ливни и дожди. А с 18 сентября осадки будут идти всю неделю.

Ранее сообщалось о сильном ветре, дожде и ливнях в четверг. Об этом петербуржцев предупреждает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».