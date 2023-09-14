Бензин подорожал на семь процентов в Петербурге за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилистам из Петербурга в эту неделю пришлось нелегко. Кроме бесконечных ДТП на улицах города, водители столкнулись с существенным ростом цен на бензин. Стоимость «92-го» топлива за прошедшие семь дней колебались от 49,3 до 61,1 рубля за литр. Об этом пишет «Петербургский Дневник».

– «95-й» стоил от 53,35 до 62,85 рубля, а «98-й» бензин еще больше – от 66,8 до 70,5 рубля, – передает издание.

В среднем по России цены с 4 по 11 сентября выросли на 38 копеек. Промежуточная цена составила 55,21 рубля за литр. Показатели 95-го и 98-го увеличились примерно на 39 и 47 копеек. Не оставили без внимания в Росстате и дизельное топливо: его рост оценили в один рубль и шесть копеек. Кстати, самые высокие цены зафиксировали в соседней Республике Карелии. Там топливо стало дороже на 3,2 процента.

Из-за подорожания бензина выросли на целых 18 процентов и цены на такси в Петербурге.