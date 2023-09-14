Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 5:05

Температура в Петербурге 13 сентября 2023 года побила рекорд 25-летней давности

Воздух в среду прогрелся до +24,6 градуса
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
13 сентября 2023 года в Петербурге побило температурный рекорд.

13 сентября 2023 года в Петербурге побило температурный рекорд.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге обновился суточный максимум температуры воздуха для 13 сентября. В этот день столбик термометра поднялся до 24,6 градуса, побив рекорд 25-летней давности. В 1998 году было зафиксировано 23,7 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Как и ожидалось, в Северной столице обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. На городской метеостанции столбик максимального термометра поднялся до отметки +24,6 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем прежнее достижение, установленное ровно 25 лет назад - 13 сентября 1998 года, - уточнил Михаил Леус.

При этом среда стала последним днем бабьего лета в Петербурге. С четверга, 14 сентября, в город придут дожди и сильный ветер. В связи с этим, власти Северной столицы объявили «желтый» уровень погодной опасности.