Температура в Петербурге 13 сентября 2023 года побила рекорд 25-летней давности

13 сентября 2023 года в Петербурге побило температурный рекорд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге обновился суточный максимум температуры воздуха для 13 сентября. В этот день столбик термометра поднялся до 24,6 градуса, побив рекорд 25-летней давности. В 1998 году было зафиксировано 23,7 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Как и ожидалось, в Северной столице обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. На городской метеостанции столбик максимального термометра поднялся до отметки +24,6 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем прежнее достижение, установленное ровно 25 лет назад - 13 сентября 1998 года, - уточнил Михаил Леус.

При этом среда стала последним днем бабьего лета в Петербурге. С четверга, 14 сентября, в город придут дожди и сильный ветер. В связи с этим, власти Северной столицы объявили «желтый» уровень погодной опасности.