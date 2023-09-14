«Следил от клуба до дома»: Мигрант свалил с ног бизнесмена в Петербурге и украл два телефона

Мигранта отправили под стражу на два месяца за кражу телефонов у бизнесмена в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мигрант обокрал 29-летнего предпринимателя в Петербурге, а затем попытался скрыться на родине. По словам бизнесмена, в ночь на 3 августа, когда он возвращался из бара домой, у входа в подъезд на него напал неизвестный. Мужчина попытался свалить его борцовским приемом, схватив за ноги, но потом остановился и сбежал. Зайдя домой, предприниматель понял, что у него пропали два телефона. Позже с помощью одного из них злоумышленник снял со счета 745 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По мнению предпринимателя злоумышленник следил за ним от самого клуба, где тот отдыхал. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что действительно за такси, на котором ехал потерпевший, всю дорогу следовал черный «Мерседес», - добавили в ведомстве.

Личность вора быстро установили. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Как оказалось, мужчина, в надежде скрыться от полицейских, уехал в Беларусь. Там он купил авиабилет в один из городов Турции, чтобы потом оттуда вернуться на родину. Однако планам пришел конец, так как его задержали в минском аэропорту. Спустя несколько часов беглеца доставили в Петербург и заключили под стражу на два месяца.