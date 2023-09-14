Мужчина надругался над 11-летней дочерью знакомой в Петербурге

Мужчину задержали и поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 13 сентября в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила, что ее 58-летний знакомый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- По словам женщины, все произошло в автомашине ВАЗ-2104, которая была припаркована во дворе дома на улице Спирина. Это было около девяти часов вечера 12 сентября, - рассказал источник.

После сообщения женщины, мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовного дело. О подозреваемом известно, что он работает водителем. Расследование дела продолжается.

Напомним, в Петербурге мужчину задержали полицейские за экстремистские лозунги в поддержку Украины. Он был пьян и устроил незапланированную акцию прямо на историческом общественном мероприятии 9 сентября.