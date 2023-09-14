«Фольксваген» вылетел на встречку и собрал в кучу три машины в Петербурге

Полицейские проводят проверку после массовой аварии на Пискаревском проспекте в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая авария произошла ранним утром 14 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. 32-летний водитель на «Фольксвагене Поло» вылетел на полосу встречного движения, пробил разделительное ограждение и врезался в три автомобиля. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В 06:00 водитель «Фольксвагена Поло» у дома 28 по Пискаревскому проспекту не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с машинами «Джили», «Киа Соренто» и «Рено Дастер», - уточнили в ведомстве.

Водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» в возрасте от 19 до 24 лет, получили различные травмы. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, остальных - в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.