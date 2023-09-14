Отчим изнасиловал 17-летнюю падчерицу в Ленобласти

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К сотрудникам правоохранительных органов 13 сентября обратилась жительница Колпино, которая написала заявление на своего 40-летнего супруга. Женщина подозревает мужа в изнасиловании ее 17-летней дочери. По ее словам, все произошло 5 сентября в Бокситогорске. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, - рассказал источник.

Пострадавшей девочке подозреваемый является отчимом. Родственных связей между ними нет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в полицию пришла мама 11-летней девочки, которая рассказала, что над ребенком надругался знакомый водитель. Все происходило в припаркованной машине во дворе дома в Петербурге. Мужчину задержали, на него возбудили уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания.