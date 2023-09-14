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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 8:56

Более 4 млн рублей украли из мастерской художника в Петербурге

Художник из Петербурга обратился в полицию после кражи из его мастерской 4 млн рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские ищут злоумышленника.

Полицейские ищут злоумышленника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге к сотрудникам правоохранительных органов обратился 64-летний художник. Он сообщил о крупной краже из его мастерской. Все произошло в ночь на 13 сентября. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Художник рассказал, что ночью 13 сентября неизвестный злоумышленник, воспользовавшись доверием художника, проник в его квартиру-мастерскую на Гатчинской и вынес из шкафа 4 миллиона 166 тысяч рублей, - пишет издание.

После этого преступник уехал в неизвестном направлении на своем «Солярисе». Теперь его будут искать сотрудники полиции. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Поиски мужчины продолжаются.

Напомним, в Петербурге задержали мужчину, который в своем припаркованном автомобиле надругался над 11-летней девочкой. В полицию обратилась мама ребенка. Против водителя возбуждено уголовное дело.