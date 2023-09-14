СК проверит жалобы петербуржцев на строительство жилья для мигрантов вместо детсада

Петербуржцы в соцсетях пожаловались на строительство жилья для мигрантов вместо детсада. Фото: vk.com/spb_ch_p_l

В социальных сетях начала распространятся информация о строительстве жилья для мигрантов вместо детского сада в одном из домов по набережной Черной речки в Петербурге. Как говорят жители окрестных домов, ранее там находился детсад, но в начале нулевых его ликвидировали. С тех пор два этажа дома пустовали. А теперь якобы там хотят организовать жилье для мигрантов, которые работают дворниками. Люди этим решением недовольны.

Ситуацией заинтересовался глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку в связи с возможным нарушением прав жителей Приморского района.

- В социальных медиа сообщается, что жители Приморского района несогласны с планируемым созданием в пустующих помещениях на первых этажах жилых домов жилья для мигрантов вместо детского сада, в котором граждане испытывают потребность. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении Следственного комитета.