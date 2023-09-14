Машину разорвало пополам: Пассажирка BMW умерла в ДТП на трассе «Скандинавия»

BMW разорвало пополам в ДТП на трассе «Скандинавия». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Страшное ДТП произошло утром 14 сентября на 67-м километре трассы «Скандинавия» недалеко от поселка Огоньки Выборгского района Ленобласти. 33-летний водитель на BMW не справился с управлением и влетел в ограждение. От удара машину разорвало на пополам. Одна часть осталась у ограждения, а вторая оказалась на обочине в противоположной стороне дороги. К сожалению, 39-летняя пассажирка умерла на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир автомобиля, 39-летняя женщина, скончалась на месте аварии, находившийся в детском удерживающем устройстве на заднем сидении ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские организовали проверку по факту случившегося. Обстоятельства трагедии устанавливают.