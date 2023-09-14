Рекордные 18,7 тысяч свадеб сыграли в Петербурге летом 2023 года

Молодожены летом 2023 года в Петербурге сыграли рекордное за последние пять лет число свадеб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летний свадебный сезон в Петербурге в 2023 году стал самыми насыщенным за последние пять лет. За три месяца в Северной столице выдали 18,7 тысячи актов о заключении брака, что на пять процентов больше, чем было в любой из прошлых пяти годов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В последние годы Петербург обрел популярность у влюбленных, которые приезжают из других регионов специально, чтобы зарегистрировать брак в наших красивейший дворцах бракосочетаний, – отметил губернатор Александр Беглов.

Средний возраст невест и женихов составил 30 лет и 32 года соответственно. При этом самой молодой невесте было 17 лет, а жениху - 18. А наиболее возрастной парой стали 83-летняя женщина и 96-летний мужчина.

Чаще всего для заключения брака молодожены выбирают Дворец бракосочетания №1. В нем состоялось более 3,1 тысячи церемоний, что почти 17 процентов от общего числа.