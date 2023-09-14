Женщину спустя четыре дня поисков нашли в лесу в Ленобласти

Пропавшую 10 сентября женщину нашли в лесу в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Завершены поиски 62-летней женщины, которая ушла в лес 10 сентября из садоводства «Весна» в Тосненском районе Ленобласти и не вернулась. Тогда родные обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры распространили по соцсетям ориентировки и выдвинусь на поиски. К счастью, ее удалось найти живой. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

- Сегодня,14 сентября, добровольцы «Лиза Алерт» обнаружили пропавшую. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали помощь в эвакуации пострадавшей из леса, - говорится в сообщении.

Женщина четыре дня блуждала в лесу, в связи с чем замерзла и очень устала. Ее передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее spb.kp.ru писал, что без вести пропавшего 60-летнего пенсионера три месяца ищут в Петербурге. О его местонахождении ничего неизвестно с 17 июня.