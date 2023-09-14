Суд отправил в СИЗО парня, насмерть забившего дедушку в Петербурге

В Петербурге парня отправили в СИЗО за убийство дедушки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге выбрал меру пресечения парню, который жестоко убил собственного дедушку. 21-летний внук в ночь на 13 сентября до смерти забил родственника разными предметами. Преступника отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Тем временем следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Парень до этого не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, суд Северной столицы отправил под стражу женщину, которая убила собственного мужа, а потом набросилась на старшего сына. Как выяснилось, у нее есть проблемы с психологическим здоровьем. Она состояла на учете. Самый маленький ребенок совсем не пострадал, а старшего мальчика мать поранила.