На дорогу разлили масло: Десять машин попали в ДТП на КАД Петербурга

Десять машин столкнулись из-за разлитого масла. Фото: vk.com/dorinspb

Массовое ДТП произошло на развязке КАД из Петербурга в Кронштадт днем 14 сентября. На дорогу кто-то разлил моторное масло. Из-за этого проезжая часть стала скользкой. На трассе столкнулись 10 машин, которые собрались в четыре отдельных аварии. Об этом пишет паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Аварии случились около двух часов дня на Приморском шоссе, - говорится в сообщении.

О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые оформляют произошедшие аварии.

Напомним, это не первое массовое ДТП за сегодня. В Петербурге произошло множество аварий из-за ливней и дождей, которые прошли в городе. Кроме ДТП, движению мешали сильные пробки и огромные лужи. Водоканал попросил петербуржцев сообщать о затопленных улицах.