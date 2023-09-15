Выход на лед запретят в Петербурге с 15 ноября

В Петербурге с 15 ноября запретят выходить на лед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга начинают готовиться к зиме. С приходом похолодания реки начнут затягиваться льдом. Но первое время он будет тонким, что может привести к печальным последствиям, если человек на него выйдет. Поэтому в Северной столице ровно через два месяца, с 15 ноября, начнет действовать запрет на выход на лед. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте городского правительства.

- Запрет продлится с 15 ноября 2023 года до 15 апреля 2024 года. Однако с наступлением устойчивых морозов, с 16 января по 15 марта, будет разрешен выход на лед Финского залива и других водоемов на территории Петербурга, - уточняется в документе.

Контроль за выполнением поручения возложили на вице-губернатора Северной столицы Валерия Пикалева. Добавим, что за нарушение правил грозит административный штраф.