Новый скоростной рекорд в 283 километра в час установили на ЗСД

Водитель разогнался до 283 километров в час на ЗСД. Фото: «ДТП и ЧП СПб»

На западном скоростном диаметре (ЗСД) установили новый рекорд по превышению скорости у автомобиля. Водитель одной из иномарок разогнался до 283 километров в час. Хотя разрешенная скорость по трассе для легковушек составляет 110 километров в час. Таким образом превышение составило 173 километра в час. Машину гонщика сфотографировали камеры фиксации нарушений. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП СПб».

- Новый рекорд скорости в 283 километра в час замечен в Петербурге. Теперь камеры зафиксировали гонщика на ЗСД, - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно новый рекорд по превышению скорости также установили на кольцевой автомобильной дороге (КАД). Летом камеры зафиксировали BMW, который разогнался до 255 километров в час. Прошлый рекорд составлял порядком меньше - 203 километра в час.