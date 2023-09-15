Сотню кузбасских кедров высадят в Петербурге

В Петербурге заложат аллею в честь 80-летия снятия блокады из кузбасских кедров. Фото: t.me/tsivilev_kuzbass

В Петербург в скором времени поступят 100 кедров из Кемеровской области. Их высадят на аллее, которую заложат в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. К месту посадки деревья доставят на большегрузах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор области Сергей Цивилев.

Также еще 300 саженцев отправятся в Донецкую Народную Республику, где заложат алею в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

- Кедр - символ долголетия и мощи - поможет надолго сохранить историческую память. Уверен, что закладка этих аллей укрепит связь между нашими регионами, будет способствовать долгому и плодотворному сотрудничеству, - добавил губернатор.

Напомним, что в Северной столице уже начали готовиться к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Юбилей отметят 27 января. В этот день будет насыщенная культурная программа и награждение Почетными знаками. Также жители блокадного города в этот день получат единовременные выплаты.