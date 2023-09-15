14 сентября стало первым днем осени без солнца в Петербурге

Солнце ни на минуту не появилось в небе над Петербургом 14 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень традиционно считается одним из самых пасмурных времен года. Небо то и дело затягивают облака, не давая солнцу показаться. Однако бывают дни, когда тучи настолько плотные, что небесное светило даже на минутку не выглядывает из-за них. Таким днем в Петербурге стало 14 сентября. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Вчера первый осенний день оказался без солнца, и утром не успело посветить, и вечером не показалось. А до этого солнце светило 49 дней подряд и не появлялось оно последний раз только 26 июля, - уточнил синоптик.

Колесов напомнил, что до 26 июля солнце над Петербургом светило 113 дней подряд. То есть до этого день без солнца был только 3 апреля.

Добавим, что летом в Северной столице солнце светило 882 часа, что стало рекордным показателем с 2010 года.