Шесть раз лишенного прав мужчину арестовали в Петербурге

Суд Петербурга отправил под арест мужчину за уклонение от сдачи водительского удостоверения после шести лишений прав. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд устал лишать прав водителя и отправил его под арест на 10 суток в Петербурге. Как оказалось, мужчина шесть раз попадался на нарушении правил дорожного движения, за что его лишали прав. Однако горожанин так и не сдал водительское удостоверение в органы ГИБДД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В частности, в апреле 2017 года мужчину лишили прав на полтора года. Но спустя четыре месяца он снова попался на нарушении и тогда его вновь лишили прав на полтора года. Затем водителя трижды ловили в 2019 году и один раз в 2020 году. Вместе с лишением прав ему также назначали наказание в виде обязательных работ и даже давали условный срок. Но на путь исправления мужчина не встал и 2 августа 2023 года снова попался полицейским.

- Суд учел факт уклонения от сдачи водительского удостоверения в органы ГИБДД при наличии шести судебных актов о лишении его права управления транспортными средствами и посчитал, что исправление нарушителя может быть достигнуто исключительно назначением наказания в виде ареста, - добавили в суде.