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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:52

Шесть раз лишенного прав мужчину арестовали в Петербурге

Мужчину отправили под арест на 10 суток в Петербурге после шестикратного лишения прав
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Суд Петербурга отправил под арест мужчину за уклонение от сдачи водительского удостоверения после шести лишений прав.

Суд Петербурга отправил под арест мужчину за уклонение от сдачи водительского удостоверения после шести лишений прав.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд устал лишать прав водителя и отправил его под арест на 10 суток в Петербурге. Как оказалось, мужчина шесть раз попадался на нарушении правил дорожного движения, за что его лишали прав. Однако горожанин так и не сдал водительское удостоверение в органы ГИБДД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В частности, в апреле 2017 года мужчину лишили прав на полтора года. Но спустя четыре месяца он снова попался на нарушении и тогда его вновь лишили прав на полтора года. Затем водителя трижды ловили в 2019 году и один раз в 2020 году. Вместе с лишением прав ему также назначали наказание в виде обязательных работ и даже давали условный срок. Но на путь исправления мужчина не встал и 2 августа 2023 года снова попался полицейским.

- Суд учел факт уклонения от сдачи водительского удостоверения в органы ГИБДД при наличии шести судебных актов о лишении его права управления транспортными средствами и посчитал, что исправление нарушителя может быть достигнуто исключительно назначением наказания в виде ареста, - добавили в суде.