Кататься на самокатах запретили на Дворцовой набережной в Петербурге

Знаки появились на Дворцовой набережной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге новый дорожный знак установили на Дворцовой набережной. Он запрещает любителям самокатов кататься на этой территории. Запрет будет действовать с 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

- Всего на Дворцовой набережной на данный момент действует 21 дорожный знак. Запрет будет распространяться на территории от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда, - говорится в сообщении ведомства.

За соблюдением Правил дорожного движения в Северной столице следят сотрудники ГИБДД. Пойманным нарушителям придется выплатить штраф в размере 500 рублей.

Напомним, ранее такой же знак появился на Адмиралтейской набережной. Там его установили 7 сентября. С этого же момента начал действовать запрет. На улице появились 15 ограничительных табличек. Кататься запрещено как на личном, так и на арендованном самокате.