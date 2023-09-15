Завершились трехдневные поиски 13-летнего мальчика в Карелии

Ребенок пропал 12 сентября. Фото: СУ СКР по Карелии

В Карелии завершились поиски без вести пропавшего 13-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 12 сентября. С тех пор не было информации о его местонахождении. Ориентировку мальчика разместили следователи, но через несколько минут стало известно, что школьника нашли. Сейчас с ним все в порядке.

- Сотрудниками Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску окончен розыск петрозаводчанина 2010 года рождения. Криминальной составляющей в его исчезновении нет, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Карелия.

О школьнике было известно, что в день исчезновения он был одет во все черное: кофта, штаны и кроссовки.

Напомним, тем временем в Петербурге все еще продолжаются поиски 12-летнего мальчика, которого ищут уже несколько дней. Информации о его местонахождении пока нет. К поискам подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры «Лиза Алерт».