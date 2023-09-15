Завод по производству косметики построят в особой экономической зоне Петербурга

В Петербурге за 1,5 млрд рублей построят завод по производству натуральной косметики. Фото: Олег ЗОЛОТО

В особой экономической зоне «Новоорловская» в Петербурге в 2024 году планируют открыть завод по производству натуральной косметики от бренда «Леврана». Производство разместится на площади около 30 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Регионально центра компетенции в сфере производительности труда.

- Завод проектируется с учетом эффективной организации рабочего пространства. Этот опыт компания получила, благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» на действующем производстве, - добавили в пресс-службе.

Планируется, что компания сможет выпускать более 15-20 млн единиц продукции в год, что в полтора раза больше нынешних объемов. Как отметил основатель бренда Леонид Леврана, новое производство поможет заменить ушедших из России производителей косметики и бытовой химии, а также выйти на новые рынки.