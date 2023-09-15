Девушка отравилась мухоморами в Петербурге

Девушку привезли в больницу рано утром. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 18-летняя девушка попала в больницу после отравления мухоморами. Пока не известно, при каких обстоятельствах петербурженка съела ядовитые грибы. Ее привезли в больницу рано утром 15 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 18-летнюю девушку в 5:45 утра привезли в НИИ скорой помощи. Ее поместили в отделение токсикологии с симптомами отравления мухоморами. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, - рассказал источник.

Обстоятельства, детали и место происшествия случившегося на данный момент выясняются.

Мухомор является опасным из-за содержания в нем мускарина, чрезвычайно сильного яда. Он может стать причиной осложнений, опасных для жизни.

Напомним, в Петербурге женщина погибла в собственной постели. Неизвестный задушил ее проводом и сбежал. В ситуации разбираются специалисты.