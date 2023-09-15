Анонимные сообщения о минировании школ атаковали Петербург

Школы Петербурга проверяли на наличие бомб из-за сообщений от лжеминеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 20 анонимных сообщений о минировании социальных объектов поступили в различные учреждения Петербурга в течение дня 14 сентября. Неизвестные угрожали взорвать 800 школ, два детских сада и два магазина. Из-за этих тревожных писем с 15 объектов пришлось эвакуировать порядка 7 тысяч человек. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- С 8 до 18 часов в различные учреждения с четырех электронных адресов и двух неустановленных телефонов поступило 18 сообщений о заминировании 800 школ, двух детских садов, двух магазинов. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, - уточнил источник.

Кроме того, в этот же день поздним вечером в родительский чат школы №164 поступило еще одно сообщение о минировании об. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Всего же специалистам пришлось осмотреть порядка 1,7 тысячи зданий как в Северной столице, так и в Ленобласти. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.