«Ремонт делали 20 лет назад»: В СПбГУ прокомментировали инцидент с рухнувшим в общежитии потолком

Старый ремонт стал причиной обрушения потолка в общежитии СПбГУ. Фото: предоставлено «КП»

Пласт штукатурки обвалился с потолка в одной из комнат общежития Санкт-Петербургского государственного университета. В этот момент студентка вуза находилась в комнате. Она отделалась парой царапин, но вот ее ноутбуку не повезло. В университете девушке пообещали оплатить ремонт устройства. Инцидент произошел еще 6 сентября, но о нем стало известно только сейчас. В связи с общественным обсуждением вуз поспешил дать объяснение ситуации. Как оказалось, во всем виноват старый ремонт. Об этом пишет «Мойка78».

- На потолке комнаты произошло отслоение фрагмента отделки размером 1 на 0,5 метра. Ремонт там делали 20 лет назад. Никто не пострадал, - рассказал главный инженер вуза.

Сейчас в комнате с обрушившимся потолком проводят ремонт. А девушек, которые в ней жили, переселили в другую комнату. Кроме того, по словам студентки, руководство осмотрело и другие помещения общежития, закрыв на ремонт те, где есть проблемы.