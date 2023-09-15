Прожиточный минимум в Ленобласти поднимут до 16 тысяч рублей с 1 января

В Ленобласти с 1 января 2024 года повысится прожиточный минимум. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Величину прожиточного минимума поднимут в Ленобласти с 1 января 2024 года. Он составит 16 017 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Напомним, что на данный момент прожиточный минимум в регионе на душу населения равен 14 806 рублям. Таким образом, рост составит более 1,2 тысячи рублей.

- Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Ленобласти на душу населения 16 017 рублей, для трудоспособного населения - 17 459 рублей, для пенсионеров - 13 775 рублей, для детей - 15 536 рублей, - говорится в тексте документа.

Отметим, что со следующего года также повышается прожиточный минимум в Петербурге. Рост составит более чем тысячу рублей. С 1 января он будет равен 16 322 рублям. Сейчас же он составляет 15 094 рубля.