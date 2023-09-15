Федор Бондарчук снимется в сериале о жизни богемы Петербурга

Бондарчук примет участие в съемках. Фото: t.me/WinkRussia

В Петербурге начались съемки сериала «Чистые». Режиссером драмы оказался Николай Хомерики. Действие кинокартины происходит в 1903 году в Петербурге в самый расцвет декаданса. Об этом сообщает пресс-служба Wink.

- Это сериал о тайнах петербургской богемы начала ХХ века с Федором Бондарчуком, Даниилом Воробьёвым, Никитой Кологривым и Марком Эйдельштейном в главных ролях, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в центре сюжета сериала окажется дом терпимости. Там воплощаются страхи женщин и сбываются желания мужчин. Именно такое интригующее описание предлагает Wink. Когда драма станет доступна зрителям – пока не сообщается.

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