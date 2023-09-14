«Помолодел на 15 лет»: Новый имидж Ивана Урганта без бороды шокировал поклонников

Иван Ургант сбрил бороду и опубликовал новую фотографию. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Иван Ургант удивил поклонников новыми фотоснимками. Шоумен побрился и выложил фотографию в социальные сети. Фанаты оценили новый образ звезды. Некоторые из них заметили, что Ургант помолодел сразу на 15 лет.

- Ты меня на рассвете побреешь, - подписал снимок Ургант, вероятно с отсылкой на стихотворение Вознесенского «Я тебя никогда не забуду».

Удивленные поклонники меньше, чем за сутки, оставили под фотографией более 1300 комментариев.

- С такой стрижкой Вы выглядите, как юноша.

- Что за тинейджер!

- Лет 15 с плеч долой!

Многие подписчики заметили, что телеведущий сбросил не только несколько лет, но и несколько килограммов. Некоторые поклонники написали шоумену слова поддержки и поделились, что скучают по программам с телеведущим.

Напомним, недавно Иван Ургант приезжал в родной Петербург и тайно снялся в художественном фильме фонда Александра Сокурова «Пример интонации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Телеведущий Иван Ургант опубликовал новые фотографии из родного Петербурга

Шоумен сфотографировался на балконе музея «Полторы комнаты» (подробнее)

Иван Ургант втайне снялся в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова

Стало известно, с какой целью актер накануне посетил родной Петербург (подробнее)