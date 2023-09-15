Почти 350 новых автобусов поставят в Петербург к февралю 2024 года

348 новых автобусов закупят в Петербурге за 9 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжают пополнять автопарк общественного транспорта. Так, скоро на улицах города начнут курсировать 98 новых автобусов марки Volgabus. А к концу февраля 2024 года в Северную столицу прибудут еще 348 новых автобусов большого класса. Об этом рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

- На закупку нового подвижного состава, работающего на дизельном топливе, будет направлено более 9 млрд рублей. Соответствующий аукцион уже объявили. Автобусы будут закуплены с использованием механизма лизинга, - уточнили в пресс-службе.

Вместимость каждого автобуса составит не менее 97 пассажиров. Также среди характеристик - доступность для маломобильных граждан, низкий пол и соответствие всем требованиям безопасности и комфорта. Маршруты, по которым будет курсировать новый транспорт, определят после поставки автобусов в город.