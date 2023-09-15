Осенний праздник фонтанов пройдет в Петергофе 22 и 23 сентября

В Петергофе пройдет праздник фонтанов. Фото: t.me/kult_spb

Осенний праздник фонтанов в Петергофе в этом году будет посвящен Году педагога и наставника. Он пройдет 22 и 23 сентября. В честь праздника Государственный музей-заповедник представит мультимедийный спектакль «Наследники». Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

- В спектакле будут использованы не только видеопроекции, но и реальные световые объекты. Специально для праздника перед Гротами Большого каскада будут созданы декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века, - говорится в сообщении.

В октябре в городе перестанут работать фонтаны. До начала следующего летнего сезона они будут отключены.

Напомним, в Петербурге проверка системы оповещения запланирована на 4 октября. Утром в городе зазвучат сирены, но жителей попросили сохранять спокойствие, ведь тестирование оборудования является плановым.