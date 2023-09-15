Начальника управления механизации «Мостотреста» задержали в Петербурге по делу о взятке

Мужчину задержали при получении взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге Красногвардейский районный суд выбрал меру пресечения начальнику управления механизации «Мостотреста», подозреваемому в получении взятки. По версии следствия, мужчина требовал от работников деньги каждый месяц. За деньги он обещал им покровительство. Но на этом преступления не ограничились. Об этом 15 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Сотрудники правоохранительных органов пресекли получение взятки 13 сентября. В этот момент специалист получал деньги, которые должен был передать другому человеку из руководства «Мостотреста». Но кому именно – выясняют специалисты, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого поймали 14 сентября. Обвинение ему пока не предъявили. Суд отправил мужчину под домашний арест, где он пробудет, как минимум, до 12 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал школы Петербурга закупить макеты автоматов Калашникова.